الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة

السبت 03 يناير 2026 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة



غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 85 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية اثنين من المواطنين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وليلا اصيب أربعة مواطنين بإصابات خطيرة من عائلة معروف جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على هدف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية واطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025: بلغ إجمالي الشهداء:416 شهيدا و1153 مصابا فيما جرى انتشال 683 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71271 شهيدًا 171233 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

