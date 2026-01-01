انفجارات عنيفة تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية اميركية

وكالات / سما/

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس، السبت، عدة انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال شهود عيان إن ما لا يقل عن 7 انفجارات دوت في كاراكاس، بحلول الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، بحسب التوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينيتش).

وأضاف الشهود أن عددا كبيرا من سكان العاصمة خرجوا من منازلهم ونزلوا إلى الشوارع عقب سماع دوي الانفجارات، وسط حالة من التوتر والهلع.

وفي السياق ذاته، رصدت عدسات التصوير تحليقا منخفضا لطائرات حربية في أنحاء متفرقة من كاراكاس.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي عن الحكومة الفنزويلية يوضح ملابسات ما جرى.

يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس/ آب الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وبهذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص في بلاده، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها مخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون” في المجتمع الدولي.