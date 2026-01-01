الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية اليوم بأن المؤسسة الأمنية تستعد لتلقي توجيهات من المستوى السياسي لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة، في إطار ترتيبات أمنية جديدة.

وذكرت القناة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا يوم الأحد، لعرض تفاصيل التفاهمات والتنازلات التي وافق عليها خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع وضع إعادة فتح معبر رفح على رأس أولويات الاجتماع.

وبحسب القناة، تخطط إسرائيل لإقامة نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بدعوى مراقبة حركة الدخول والخروج من قطاع غزة، دون توضيح ما إذا كانت ستدار بواسطة قوات ميدانية أو عبر وسائل تكنولوجية.

من جهتها قالت هيئة البث الاسرائيلية بان الوجود الاسرائيلي سيكون غير مرئي ولكن التواجد الامني سيكون حاضرا لتنفيذ اي اجراءات امنية على الارض كما في اتفاقية المعابر السابقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.