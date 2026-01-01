  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..

السبت 03 يناير 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية اليوم بأن المؤسسة الأمنية تستعد لتلقي توجيهات من المستوى السياسي لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة، في إطار ترتيبات أمنية جديدة.
وذكرت القناة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا يوم الأحد، لعرض تفاصيل التفاهمات والتنازلات التي وافق عليها خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع وضع إعادة فتح معبر رفح على رأس أولويات الاجتماع.
وبحسب القناة، تخطط إسرائيل لإقامة نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بدعوى مراقبة حركة الدخول والخروج من قطاع غزة، دون توضيح ما إذا كانت ستدار بواسطة قوات ميدانية أو عبر وسائل تكنولوجية.
من جهتها قالت هيئة البث الاسرائيلية بان الوجود الاسرائيلي سيكون غير مرئي ولكن التواجد الامني سيكون حاضرا لتنفيذ اي اجراءات امنية على الارض كما في اتفاقية المعابر السابقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

أنجلينا جولي من رفح: ما شاهدته من قصص فلسطينيين يفوق الوصف

قتله القسام في جباليا ..عائلة عميل الاحتلال خليل دواس ترفض تسلم جثته ودفنها

يستعدون لهجوم جديد على غزة..أيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو: حرب بلا استراتيجية واضحة وإسرائيل على مفترق طرق خطير

خديعة السنوار الكبرى ..إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

يستعدون لهجوم جديد على غزة..أيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو: حرب بلا استراتيجية واضحة وإسرائيل على مفترق طرق خطير

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

بسبب قراراته بشأن مقاطعة تل أبيب.. إسرائيل تهاجم ممداني مجددا بعد يوم من تسلمه مهام منصبه

خديعة السنوار الكبرى ..إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

الاتصالات الفلسطينية