  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة

السبت 03 يناير 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا، وباردا الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئياً الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً وباردا، خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف وباردا،خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

أنجلينا جولي من رفح: ما شاهدته من قصص فلسطينيين يفوق الوصف

قتله القسام في جباليا ..عائلة عميل الاحتلال خليل دواس ترفض تسلم جثته ودفنها

يستعدون لهجوم جديد على غزة..أيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو: حرب بلا استراتيجية واضحة وإسرائيل على مفترق طرق خطير

خديعة السنوار الكبرى ..إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري: فتح معبر رفح خلال ايام والتواجد الاسرائيلي سيكون غير مرئياً..

موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

يستعدون لهجوم جديد على غزة..أيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو: حرب بلا استراتيجية واضحة وإسرائيل على مفترق طرق خطير

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

بسبب قراراته بشأن مقاطعة تل أبيب.. إسرائيل تهاجم ممداني مجددا بعد يوم من تسلمه مهام منصبه

الاتصالات الفلسطينية