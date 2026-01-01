الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا، وباردا الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئياً الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً وباردا، خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف وباردا،خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.