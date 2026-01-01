موقع عبري : واشنطن تخلي قواعدها بصورة عاجلة من الشرق الأوسط وحرب طاحنة خلال أسابيع ..

القدس المحتلة/سما/



نقل موقع "بدون رقابة الاسرائيلي " عن تقرير أمريكي صادر عن كبار مسؤولي البنتاغون:

قولهم ان "الولايات المتحدة بدأت بإخلاء قواعدها العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وحسب التقرير فان ترامب اعطى نتنياهو موافقة كاملة على ضرب ايران في اللحظة التي يراها مناسبة ما اثار دهشة مسؤولي البنتاغون .

وحسب التقرير فإنه في المرة الأخيرة التي فعلت فيها واشنطن ذلك وأخلت قواعدها دخلت اسرائيل حرب الأثني عشر مع ايران بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وقال التقرير ان هذه إشارة مركزية هامة في التحول السياسي واحتمالات الحرب خلال أسابيع.