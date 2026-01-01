جدعون ليفي يكتب عن اجتماع نتنياهو وترامب الأخير..



في مارالاغو، لم تمتد دعوة ترامب إلى نتنياهو لتشمل مليوني إنسان يخوضون الوحل والبرد، ولا إلى ذكرى نحو مئة ألف قتيل. الحضور الوحيد لغزة هناك كان ران غفيلي، آخر رهينة ميت لا يزال محتجزا في القطاع.

“صديقنا المقرب” يدعمنا بلا تحفظ. صديقنا المقرب يعتقد أننا مثاليون، وأنه لا يجوز انتقادنا، وأن الجميع مذنبون سوانا. وهذا الصديق المقرب هو أيضا الصديق المقرب لبنيامين نتنياهو، وهو – في نظره – مثالي كذلك، بطل حرب. ولولاه، لكنا قد دُمرنا.

بحسب ما يقول صديقنا المقرب، لو كان ثمانية من كل عشرة رؤساء حكومات آخرين في الحكم، لكانت دولة إسرائيل قد أُبيدت. نتنياهو يقول إننا لم نحظ يوما بصديق كهذا، وهو محق. ومن حسن حظنا الكبير أننا لم نحظ بصديق آخر كهذا.

الجزء العلني من اللقاء بين نتنياهو ودونالد ترامب كان منفصلا عن الواقع. وبالنسبة لكثير من الإسرائيليين، كان ذلك انفصالا لطيفا ومسكرا. يمكن فهم ما شعروا به؛ فأي انقطاع عن واقع إسرائيل الحالي يبدو لطيفا ومسكرا.

رئيس حكومة مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتُشتبه دولته بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وعلى يديه دماء جماهير من الأبرياء، بينهم أعداد هائلة من الأطفال وألف رضيع – يُستقبل للمرة السادسة في ولايته الحالية بكل هذا التكريم، من دون ذكر أي من جرائمه.

كيف يمكن أصلا استقبال شخص مطلوب كمجرم حرب؟ وكيف يمكن تمجيده في وقت تتلطخ فيه يداه ويدا دولته بكل هذا الدم؟

من المشكوك فيه جدا أن تكون إسرائيل قد كانت فعلا على شفا الدمار، كما يعتقد كثير من أصدقائها. الأمر بعيد عن ذلك. ومن الأكثر شكا أن يكون نتنياهو هو من أنقذها.

لكن إذا كان الأمر كذلك، فمن الذي أوصلها تحديدا إلى حافة الدمار؟ هذا سؤال لا يُطرح في ضيعة الرئيس الأميركي.

لا يمكن تهديد نصف العالم، وفي الوقت نفسه إعفاء دولة إسرائيل من أي ذنب أو أي مسؤولية. نعم، حماس مذنبة، لا شك في ذلك، وكذلك حزب الله وإيران.

لكن كيف يمكن تهديد حماس بفتح “أبواب الجحيم” – وهي مفتوحة على مصراعيها في قطاع غزة منذ نحو عامين ونصف – من دون التفوه بكلمة واحدة عمن صنع جحيم غزة؟

كيف يمكن الشكوى من السلطة الفلسطينية بعد أن فعلت إسرائيل كل ما في وسعها لتدميرها؟ آه نعم، مناهج التعليم الفلسطينية.

في يوم عادي، تبث القنوات التلفزيونية الإسرائيلية من التشهير والتحريض ضد الفلسطينيين أكثر مما تحتويه كل الكتب المدرسية الفلسطينية من تحريض ضد الإسرائيليين.

نحن بحاجة إلى “توسيع زاوية الرؤية”، بدل التركيز على التفاصيل، لرؤية الصورة كاملة. لقد منحت دولة إسرائيل حصانة كاملة وعمياء وتلقائية من إدارة ترامب. ومن يعتقد أن هذا خبر سار، فليذهب إلى قطاع غزة.

ترامب “الصديق” هو صديق للإبادة الجماعية. كيف يمكنه أن يفوز بجائزة نوبل للسلام وهو يدعم حرب تجويع وإبادة؟ صديق كهذا يفسد أيضًا من يحظى برعايته.

صحيح أنه يحاول الآن أن يفعل أكثر بكثير مما فعله سلفاه الليبراليان المستنيران – باراك أوباما وجو بايدن – لتغيير وجه الشرق الأوسط.

هذان الرئيسان لم يفعلا شيئا سوى إطلاق خطابات جميلة عن السلام، فيما أغدقا على دولة إسرائيل المزيد والمزيد من السلاح، من دون أي شروط. أما خليفتهما، فيحاول زعزعة الأمور وتغيير المنطقة، وهو يستحق على ذلك التقدير – وربما حتى جائزة نوبل، إن نجح.

لكن التغيير لا يمكن أن يتحقق فقط عبر تهديد حماس وقصف فوردو. لقد رأينا بالفعل إلى أين يقودنا ذلك. وطالما أن دولة إسرائيل كانت وراء جزء كبير من القصف والتدمير والتجويع والاحتلال والاغتيالات في الشرق الأوسط، فلن يكون هناك تغيير من دون فرض هذا التغيير عليها أيضا.

لا يمكن لترامب أن يصبح “صديقا مقربا” حقيقيا إلا في اليوم الذي يفهم فيه ذلك.