غزة: شهيد بخانيونس وقصف مناطق متفرّقة بالقطاع وتفاقُم معاناة النازحين بفعل المنخفض الجويّ

غزة / سما/

استشهد مواطن، فجر اليوم الخميس، في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة من القطاع، وتفاقمت معاناة النازحين بفعل المنخفض الجوي.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس. كما استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي مناطق متفرقة من خان يونس، ومدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وتفاقمت معاناة النازحين في قطاع غزة بفعل المنخفض الجوي، الذي أدى إلى غرق خيامهم ومخيماتهم، وتسبّب بمزيد من المآسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأفادت مصادر محلية بأن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، خاصة في رفح وخان يونس، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي فقدت مأواها المؤقت.

ويعاني النازحون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق.