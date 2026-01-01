هل يهبط الدولار في عام 2026 إلى ما دون 3 شواقل؟

القدس المحتلة / سما/

كان العام المنصرم حافلاً بالتقلبات، ليس فقط في سوق الأسهم، بل أيضاً في سوق الصرف الأجنبي. فقد أدى انتهاء الحرب وانخفاض علاوة المخاطرة في إسرائيل إلى تراجع الدولار بأكثر من 12%، ليصل إلى حوالي 3.19 شيكل.

ويتوقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون حسب صحيفة جلوبس استمرار تراجع قوة الدولار في عام 2026، ويتوقعون في المتوسط انخفاضاً بنسبة 2.5% عن مستواه الحالي إلى حوالي 3.1 شيكل.

بل إن شركة مجدال كابيتال ماركتس ترى أن العملة قد تنخفض إلى حوالي 2.8-3 شيكل، بينما يتوقع آخرون أن يكون سعر الصرف في الغالب أعلى من 3 شيكل.

وتعتقد شركة ديسكاونت أيضاً أن الشيكل سيواصل اتجاهه التصاعدي مقابل الدولار، "على الرغم من وجود تقلبات خلال جزء من العام.

وسيدعم هذا الاتجاه استمرار انخفاض علاوة المخاطرة في السوق المحلية، وتوقع ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية، وقوة صادرات خدمات التكنولوجيا المتقدمة وقطاع الامن، والنمو القوي في إسرائيل، والأرجح أيضاً تدفق الاستثمارات من جميع أنحاء العالم".

تشير التوقعات الأساسية لشركة ديسكاونت إلى أن سعر صرف الدولار سيبلغ 3-3.12 شيكل في نهاية عام 2026، عندما "قد تتحقق المخاطر التي تهدد الشيكل في حالة حدوث انخفاض مستمر في مؤشرات الأسهم العالمية، أو في سيناريو تدهور الأمن".

سعر الفائدة في بنك إسرائيل: نحو ثلاثة تخفيضات

يتوقع مديرو الاستثمار أن يُجري بنك إسرائيل ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2026، ليصل إلى 3.5% (مقارنةً بـ 4.25% حاليًا). يُذكر أنه قبل التخفيض الأخير في نوفمبر، لم يُغيّر المحافظ أمير يارون سعر الفائدة، الذي كان عند 4.5% حتى ذلك الحين.

ترى شركة ديسكاونت أن الظروف الاقتصادية الكلية ستساعد بنك إسرائيل على مواصلة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الشركة أن يخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل خلال العام، بحيث تصل إلى مستوى يتراوح بين 3% و3.5% بحلول نهاية عام 2026. ويعتمد ذلك على قوة اتجاه انخفاض التضخم، واستقرار الوضع الأمني، ومدى قوة الشيكل فعلياً.