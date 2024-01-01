بسبب قراراته بشأن مقاطعة تل أبيب.. إسرائيل تهاجم ممداني مجددا بعد يوم من تسلمه مهام منصبه

القدس المحتلة / سما/

جددت إسرائيل، الجمعة، هجومها على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعد يوم واحد من تسلمه رسميا مهام منصبه، على خلفية قرارات اتخذها بإنهاء قيود كانت مفروضة على مقاطعة تل أبيب، وإلغاء اعتماد تعريف مثير للجدل لـ”معاداة السامية”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “في أول يوم له رئيسا لبلدية نيويورك، كشف ممداني عن وجهه الحقيقي، فقد رفع القيود المفروضة على مقاطعة إسرائيل وألغى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية”.

واعتبرت الوزارة، أن هذه القرارات بمثابة “صب للزيت على نار معاداة السامية”، على حد وصفها.

يأتي ذلك ضمن انتقادات إسرائيلية متكررة لممداني منذ انتخابه عمدة لمدينة نيويورك مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي هذا السياق، أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، بأن “ممداني ألغى قرارا اتخذه العمدة السابق إريك آدامز، يقضي بتطبيق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو تعريف يعتبر أن بعض أشكال انتقاد إسرائيل معاداة للسامية”.

وأشار الموقع إلى أن هذا التعريف رغم اعتماده من قبل مجموعة واسعة من الحكومات الوطنية والمحلية في العالم، إضافة إلى عدد من المؤسسات، واجه معارضة واسعة من جهات أخرى ترى أن إدراجه لبعض أشكال انتقاد إسرائيل يقيد حرية التعبير السياسي المشروع.

وذكر أن تعريف التحالف الدولي “ينص على أن حرمان الشعب اليهودي من حق تقرير المصير يعد تمييزا”، مضيفا أن ممداني “رفض مرارا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية”.

كما لفت إلى أن التعريف يعتبر أن “الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري يعد معاداة للسامية”.

وفي نوفمبر الماضي، شن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، هجومًا حادًا على ممداني عقب فوزه، مدعيًا في تدوينه على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن “نيويورك سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس”، في اتهام اعتاد مسؤولون إسرائيليون توجيهه لكل من ينتقد سياسات تل أبيب.

وأضاف شيكلي: “خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلا لأكبر جالية يهودية في العالم”، وفق تعبيره.

وكان ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، قد فاز في نوفمبر 2025 بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في المدينة، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم.

وتعهد ممداني، في تصريحات سابقة، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال وصل مدينة نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.