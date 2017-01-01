  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين قرار الاحتلال سحب صلاحيات في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل

الجمعة 02 يناير 2026 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين قرار الاحتلال سحب صلاحيات في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل



عمان / وكالات /

أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرارَ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سحبَ صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، والمصادقةَ بشكلٍ أحادي على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفضَ الأردن وإدانته استمرارَ الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها ما يستهدف الحرمَ الإبراهيمي الشريف، والتي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر عام 2017، القاضي بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وطالب المجتمعَ الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزامَ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي، والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرض للتهديد بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مشددًا على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات

الأخبار الرئيسية

خطوة غير مسبوقة ..ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن أمريكا ستتدخل لإنقاذهم

يديعوت تكشف : إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

الاتصالات الفلسطينية