وزير إسرائيلي: "غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف فيها"

القدس المحتلة/سما/

زعم وزير ثقافة دولة الاحتلال الإسرائيلي ميكي زوهار، بأن "غزة ملك لإسرائيل، والفلسطينيون في القطاع (غزة) هم ضيوف تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالبقاء هناك مؤقتا"، على حد قوله.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبرية يوم الجمعة، عن زوهار قوله، بأن حكومتهم "تسمح للفلسطينيين بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وبحسب الموقع، نقلًا عن إذاعة كان العبرية، ادعى زوهار، أن "الضفة الغربية ملك لإسرائيل أيضا، ولسنا محتلين في أرضنا".

جاءت تصريحات زوهار فيما تواصل حكومة نتنياهو بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. إذ أقرّت في آب/أغسطس الماضي مشروع "إي وان" لبناء مستوطنات جديدة تمتدّ على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وسيربط المشروع، بحسب نصّ القرار، مستوطنة معاليه أدوميم التي أقيمت أجزاء منها على أراضي بلدة العيزرية، بمدينة القدس، ما من شأنه أن يفصل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في العام 1967، عن محيطها الفلسطيني.