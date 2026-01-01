  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي: "غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف فيها"

الجمعة 02 يناير 2026 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: "غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف فيها"



القدس المحتلة/سما/

زعم وزير ثقافة دولة الاحتلال الإسرائيلي ميكي زوهار، بأن "غزة ملك لإسرائيل، والفلسطينيون في القطاع (غزة) هم ضيوف تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالبقاء هناك مؤقتا"، على حد قوله.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبرية يوم الجمعة، عن زوهار قوله، بأن حكومتهم "تسمح للفلسطينيين بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وبحسب الموقع، نقلًا عن إذاعة كان العبرية، ادعى زوهار، أن "الضفة الغربية ملك لإسرائيل أيضا، ولسنا محتلين في أرضنا".

جاءت تصريحات زوهار فيما تواصل حكومة نتنياهو بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. إذ أقرّت في آب/أغسطس الماضي مشروع "إي وان" لبناء مستوطنات جديدة تمتدّ على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وسيربط المشروع، بحسب نصّ القرار، مستوطنة معاليه أدوميم التي أقيمت أجزاء منها على أراضي بلدة العيزرية، بمدينة القدس، ما من شأنه أن يفصل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في العام 1967، عن محيطها الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف : إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

الاتصالات الفلسطينية