مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه وسط دارفور بغارة للجيش السوداني

الجمعة 02 يناير 2026 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه وسط دارفور بغارة للجيش السوداني



الخرطوم/وكالات/

أفادت قناة "العربية "، بأن الجيش السوداني استهدف يوم الخميس، اجتماعا ميدانيا لقادة بالدعم السريع قرب زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، أدى إلى  مقتل مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في الغارة نفذتها.

وتابعت/ أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي.

ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع.

كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.

أتت هذه الضربة بينما يبقى التوتر في دارفور سيد الموقف، حيث اتهمت حكومة تحالف تأسيس الجيش السوداني باستهداف قرية الفردوس بولاية وسط دارفور بطائرة مسيرة.

