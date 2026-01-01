  1. الرئيسية
استطلاع معاريف: نتنياهو يوسع الفارق بشكل كبير مع بينيت بعد لقاء ترامب

الجمعة 02 يناير 2026 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف: نتنياهو يوسع الفارق بشكل كبير مع بينيت بعد لقاء ترامب



القدس المحتلة/سما/

أسفر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإشادة التي حظي بها خلال اللقاء، عن حصول حزب الليكود على مقعدين، مما قلّص عدد مقاعد المعارضة إلى ما دون عتبة الستين مقعداً. كما أن الفارق بين الليكود وبينيت يبلغ ثمانية مقاعد.

بحسب استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستبدو خريطة توزيع الأصوات على النحو التالي: الليكود 27، بينيت 19، الديمقراطيون 10، ياشار! مع أيزنكوت 10، يسرائيل بيتينو 10، عوتسما يهوديت 10، يش عتيد 9، شاس 8، اليهودية الموحدة للتوراة 7، حداش-تعل 5، رعام 5.

حزب أزرق أبيض (2%)، والصهيونية الدينية (2.8%)، وحزب البلد (2%)، والاحتياطيون (3%) – لا يتجاوزون العتبة.

بحسب التقسيم إلى كتل: كتلة المعارضة + بينيت + أيزنكوت: 58 مقعداً. كتلة الائتلاف: 52 مقعداً. الأحزاب العربية: 10 مقاعد.

