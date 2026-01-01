السفير أبو جيش يشارك في مسيرة جماهيرية حاشدة باسطنبول دعما لفلسطين

اسطنبول / وكالات/

شارك سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية نصري أبو جيش، والقنصل العام لدولة فلسطين في إسطنبول معاذ العطشان في مسيرة جماهيرية حاشدة نظمت فجر امس الخميس، الأول من العام الجديد في قلب مدينة اسطنبول التركية، بدعوة من تحالف الإنسانية الذي يضم عشرات مؤسسات المجتمع المدني التركي، تأكيدا على الموقفين الشعبي والرسمي التركيين الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة وغير مسبوقة من عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من أطفال ونساء وشيوخ، متحدين الظروف الجوية القاسية وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى نحو ست درجات مئوية تحت الصفر، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التركية الممثلة لمختلف أطياف المجتمع المدني وحضور رسمي واسع شمل شخصيات ووزراء في الحكومة التركية وعلى رأسهم بلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية التركية.

وتزامنت المسيرة مع مشهد رمزي لافت في البحر حيث شارك عدد كبير من السفن المتواجدة قبالة المدينة رافعة علم فلسطين في تعبير مؤثر عن وحدة الموقف والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وأكد أبو جيش أن هذه المشاركة الجماهيرية الواسعة رغم قسوة الطقس تعكس عمق التضامن الشعبي التركي مع الشعب الفلسطيني، وتشكل رسالة قوية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعدالة لشعب فلسطين.