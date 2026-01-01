  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير أبو جيش يشارك في مسيرة جماهيرية حاشدة باسطنبول دعما لفلسطين

الجمعة 02 يناير 2026 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير أبو جيش يشارك في مسيرة جماهيرية حاشدة باسطنبول دعما لفلسطين



اسطنبول / وكالات/

شارك سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية نصري أبو جيش، والقنصل العام لدولة فلسطين في إسطنبول معاذ العطشان في مسيرة جماهيرية حاشدة نظمت فجر امس الخميس، الأول من العام الجديد في قلب مدينة اسطنبول التركية، بدعوة من تحالف الإنسانية الذي يضم عشرات مؤسسات المجتمع المدني التركي، تأكيدا على الموقفين الشعبي والرسمي التركيين الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة وغير مسبوقة من عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من أطفال ونساء وشيوخ، متحدين الظروف الجوية القاسية وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى نحو ست درجات مئوية تحت الصفر، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التركية الممثلة لمختلف أطياف المجتمع المدني وحضور رسمي واسع شمل شخصيات ووزراء في الحكومة التركية وعلى رأسهم بلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية التركية.

وتزامنت المسيرة مع مشهد رمزي لافت في البحر حيث شارك عدد كبير من السفن المتواجدة قبالة المدينة رافعة علم فلسطين في تعبير مؤثر عن وحدة الموقف والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وأكد أبو جيش أن هذه المشاركة الجماهيرية الواسعة رغم قسوة الطقس تعكس عمق التضامن الشعبي التركي مع الشعب الفلسطيني، وتشكل رسالة قوية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعدالة لشعب فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف : إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

الاتصالات الفلسطينية