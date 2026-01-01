  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 02 يناير 2026 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد طفل برصاص الاحتلال، ووفاة مواطنة وطفلها حرقا، ورضيعة نتيجة البرد في قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد معتقل (26 عاما) من مدينة رهط في النقب داخل سجن بئر السبع، وشاب من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

عام جديد بجرائم متواصلة.. الاحتلال يفتتح 2026 بالقتل والاعتقال والهدم في الضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني

نيابة عن الرئيس: الشيخ يضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد أبو عمار لمناسبة الذكرى الـ61 لإنطلاقة الثورة

استشهاد الأسير حسن القشاعلة من رهط في سجن بئر السبع

استشهاد طفل ووفاة مواطنة وطفلها حرقا ورضيعة نتيجة البرد في غزة

الأمم المتحدة تندد بمنع سلطات الاحتلال الكهرباء والماء عن منشآت "الأونروا" في القدس

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: على نتنياهو إيضاح عدم إقالة بن غفير

بالقرار الباطل والمصادرة بالقوة.. "حرم الخليل" يئن تحت وطأة التهويد!

مئات الآلاف يتظاهرون في اسطنبول دعما لغزة

الأيام:

استشهاد طفل شمال غزة والاحتلال يقطع شارع صلاح الدين

شهيد برصاص الاحتلال في اللبن الشرقية.. هدم وتفجير منازل في نابلس وأريحا

متحدية الانتقادات.. إسرائيل تؤكد عزمها حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في غزة

وفاة معتقل "أمني" من رهط في سجن إسرائيلي

مآسي المنخفض: وفاة أم وطفلتها حرقًا ورضيعة نتيجة البرد في غزة

هطولات مطرية غير مسبوقة في قلقيلية: إنقاذ مواطنين حاصرت المياه مركباتهم

الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب مفاجئة على جبهات إيران ولبنان والضفة

"سجن التماسيح" الإسرائيلي يدخل مرحلة دراسة الجدوى

إسطنبول: الآلاف يشاركون في تظاهرة دعمًا لغزة

القدس:

إعدام شاب واقتحام السوق وسط نابلس

استشهاد طفل وقصف مكثف على مختلف أنحاء القطاع

استشهاد المعتقل حسن القشاعلة داخل سجن بئر السبع

اسرائيل تسمح لتجار في غزة بإدخال مواد يحظر على المنظمات إدخالها

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

19 منظمة حقوقية تدين إلغاء إسرائيل تصاريح عمل منظمات دولية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف : إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

الاتصالات الفلسطينية