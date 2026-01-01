رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد طفل برصاص الاحتلال، ووفاة مواطنة وطفلها حرقا، ورضيعة نتيجة البرد في قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد معتقل (26 عاما) من مدينة رهط في النقب داخل سجن بئر السبع، وشاب من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

عام جديد بجرائم متواصلة.. الاحتلال يفتتح 2026 بالقتل والاعتقال والهدم في الضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني

نيابة عن الرئيس: الشيخ يضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد أبو عمار لمناسبة الذكرى الـ61 لإنطلاقة الثورة

استشهاد الأسير حسن القشاعلة من رهط في سجن بئر السبع

استشهاد طفل ووفاة مواطنة وطفلها حرقا ورضيعة نتيجة البرد في غزة

الأمم المتحدة تندد بمنع سلطات الاحتلال الكهرباء والماء عن منشآت "الأونروا" في القدس

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: على نتنياهو إيضاح عدم إقالة بن غفير

بالقرار الباطل والمصادرة بالقوة.. "حرم الخليل" يئن تحت وطأة التهويد!

مئات الآلاف يتظاهرون في اسطنبول دعما لغزة

الأيام:

استشهاد طفل شمال غزة والاحتلال يقطع شارع صلاح الدين

شهيد برصاص الاحتلال في اللبن الشرقية.. هدم وتفجير منازل في نابلس وأريحا

متحدية الانتقادات.. إسرائيل تؤكد عزمها حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في غزة

وفاة معتقل "أمني" من رهط في سجن إسرائيلي

مآسي المنخفض: وفاة أم وطفلتها حرقًا ورضيعة نتيجة البرد في غزة

هطولات مطرية غير مسبوقة في قلقيلية: إنقاذ مواطنين حاصرت المياه مركباتهم

الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب مفاجئة على جبهات إيران ولبنان والضفة

"سجن التماسيح" الإسرائيلي يدخل مرحلة دراسة الجدوى

إسطنبول: الآلاف يشاركون في تظاهرة دعمًا لغزة

القدس:

إعدام شاب واقتحام السوق وسط نابلس

استشهاد طفل وقصف مكثف على مختلف أنحاء القطاع

استشهاد المعتقل حسن القشاعلة داخل سجن بئر السبع

اسرائيل تسمح لتجار في غزة بإدخال مواد يحظر على المنظمات إدخالها

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

19 منظمة حقوقية تدين إلغاء إسرائيل تصاريح عمل منظمات دولية