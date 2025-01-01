  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى ساعات المساء

الجمعة 02 يناير 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى ساعات المساء



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما الى غائم  جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع  الموج الى مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع  الموج الى مائج .

وحذرت الأرصاد الجويّة، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

السبت: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرار، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

الاتصالات الفلسطينية