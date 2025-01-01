طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى ساعات المساء

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت الأرصاد الجويّة، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

السبت: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرار، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .