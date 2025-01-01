  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل إطلاق نار على طول المنطقة الصفراء وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي

الجمعة 02 يناير 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٨٤ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين (أم وطفلها) ومصابين إثر اندلاع حريق داخل خيمة في مركز إيواء اليرموك بمدينة غزة.

وتوفيت الطفلة ملك رامي غنيم، من النصيرات وسط قطاع غزة جراء البرد القارس داخل الخيام.

وتعرضت مئات الخيام للغرق في مختلف مناطق القطاع اثر استمرار تساقط الأمطار.

وفي سياق ملف وقف إطلاق النار تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي إضافة إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات 

وكانت اليات الاحتلال توغلت وقامت بوضع مزيد من المكعبات الأسمنتية شرق شارع صلاح الدين.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شمالي مخيم البريج وشرقي جسر وادي غزة وسط القطاع.

وقصفت المدفعية محيط رمزون السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة شهيدان احدهما جديد والآخر انتشال واصابة واحدة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤١٦ شهيد و ١١٥٣ مصاب فيما جرى انتشال ٦٨٣ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧١٢٧١ شهيدًا ١٧١٢٣٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

