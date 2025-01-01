  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة طفلة بردا بالنصيرات واحتراق مواطنة وطفلها و اصابات بمركز إيواء بغزة

الخميس 01 يناير 2026 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة بردا بالنصيرات واحتراق مواطنة وطفلها و اصابات بمركز إيواء بغزة



غزة /سما/

توفيت الطفلة الفلسطينية ملك راني غنيم من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء البرد القارس داخل الخيام.
ونقلت الطفلة إلى مشفي العودة حيث أعلنت وفاتها.
وفي سياق متصل اعلن الدفاع المدني ان فرقه توجهت لإخماد حريق في مركز نزوح اليرموك غرب مدينة غزة.

وأكد الدفاع المدني ان طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين (أم وطفلها) وأخلت مصابا إثر اندلاع حريق داخل خيمة في مركز إيواء اليرموك بمدينة غزة
وتعيش مئات العائلات داخل مركز إيواء اليرموك بعد تدمير منازلهم في أوقات سابقة من الحرب.

ووفقا للأرصاد الجوية يتعمق هذه الليلة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة على قطاع غزة وعموم فلسطين .

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

تحذير أممي من استمرار الحرب في غزة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار

ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لمدينة نيويورك ويده على المصحف

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

الاتصالات الفلسطينية