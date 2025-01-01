وفاة طفلة بردا بالنصيرات واحتراق مواطنة وطفلها و اصابات بمركز إيواء بغزة

غزة /سما/

توفيت الطفلة الفلسطينية ملك راني غنيم من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء البرد القارس داخل الخيام.

ونقلت الطفلة إلى مشفي العودة حيث أعلنت وفاتها.

وفي سياق متصل اعلن الدفاع المدني ان فرقه توجهت لإخماد حريق في مركز نزوح اليرموك غرب مدينة غزة.



وأكد الدفاع المدني ان طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين (أم وطفلها) وأخلت مصابا إثر اندلاع حريق داخل خيمة في مركز إيواء اليرموك بمدينة غزة

وتعيش مئات العائلات داخل مركز إيواء اليرموك بعد تدمير منازلهم في أوقات سابقة من الحرب.

ووفقا للأرصاد الجوية يتعمق هذه الليلة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة على قطاع غزة وعموم فلسطين .