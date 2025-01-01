الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، عن تحركات أمريكية حثيثة لإيجاد حلول إبداعية تضمن إشراك تركيا في القوة الدولية المزمع تشكيلها لقطاع غزة ، حيث طرح مسؤولون أمريكيون أمام جهات إسرائيلية فكرة تقوم على إدماج الجانب التركي في هذه القوة ولكن "ليس عن قرب"، وذلك في محاولة للالتفاف على المعارضة الإسرائيلية الشديدة لأي وجود تركي مباشر داخل حدود القطاع.

وأوضحت القناة أن المقترح الأمريكي يقضي بعدم وجود أي قوات تركية فعلية على الأرض داخل قطاع غزة، مقابل السماح لها بالتمركز في قواعد خلفية داخل الأراضي المصرية والأردنية، بحيث تتولى هذه القوات تقديم الدعم اللوجستي "عن بُعد" للقوة الدولية العاملة في القطاع، وهو ما تعتبره واشنطن مخرجاً يرضي كافة الأطراف ويضمن الاستفادة من الدور التركي دون الاصطدام بالخطوط الحمراء الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأفكار جرى تداولها حتى قبل اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا مطلع الأسبوع الجاري، مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية تبحث بجدية عن صياغة إقليمية ودولية جديدة لإدارة الملف الأمني في غزة، عبر إشراك قوى إقليمية فاعلة بطرق غير مباشرة تضمن استدامة القوة الدولية المقترحة.