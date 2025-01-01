  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

الخميس 01 يناير 2026 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، عن تحركات أمريكية حثيثة لإيجاد حلول إبداعية تضمن إشراك تركيا في القوة الدولية المزمع تشكيلها لقطاع غزة ، حيث طرح مسؤولون أمريكيون أمام جهات إسرائيلية فكرة تقوم على إدماج الجانب التركي في هذه القوة ولكن "ليس عن قرب"، وذلك في محاولة للالتفاف على المعارضة الإسرائيلية الشديدة لأي وجود تركي مباشر داخل حدود القطاع.

وأوضحت القناة أن المقترح الأمريكي يقضي بعدم وجود أي قوات تركية فعلية على الأرض داخل قطاع غزة، مقابل السماح لها بالتمركز في قواعد خلفية داخل الأراضي المصرية والأردنية، بحيث تتولى هذه القوات تقديم الدعم اللوجستي "عن بُعد" للقوة الدولية العاملة في القطاع، وهو ما تعتبره واشنطن مخرجاً يرضي كافة الأطراف ويضمن الاستفادة من الدور التركي دون الاصطدام بالخطوط الحمراء الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأفكار جرى تداولها حتى قبل اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا مطلع الأسبوع الجاري، مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية تبحث بجدية عن صياغة إقليمية ودولية جديدة لإدارة الملف الأمني في غزة، عبر إشراك قوى إقليمية فاعلة بطرق غير مباشرة تضمن استدامة القوة الدولية المقترحة.

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

تحذير أممي من استمرار الحرب في غزة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار

نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لمدينة نيويورك ويده على المصحف

الأخبار الرئيسية

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

الاتصالات الفلسطينية