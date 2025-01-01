  1. الرئيسية
إغلاق مطار عدن بعد فرض قيود على الرحلات الجوية من وإلى الإمارات

الخميس 01 يناير 2026 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مطار عدن بعد فرض قيود على الرحلات الجوية من وإلى الإمارات



وكالات - سما-

قررت سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوم الخميس، إيقاف حركة الطيران في مطار عدن الدولي في اليمن وسط تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات.
وقال مصدر سعودي لرويترز، إن الحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا فرضت قيودا جديدة على الرحلات الجوية من وإلى الإمارات بهدف الحد من التصعيد في اليمن.
  لكن بدلا من الامتثال لهذه القيود أصدر وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمرا بوقف حركة الطيران بالكامل في المطار.
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، إن السبب في الأمر الذي أصدره هو “الإجراءات الجديدة المفاجئة” التي أرادت السعودية فرضها. والمجلس هو الفصيل الانفصالي اليمني المدعوم من الإمارات الذي سيطر على معظم جنوب البلاد الشهر الماضي.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى الآن على طلب للتعليق على إغلاق المطار.
ويُعد هذا الخلاف أحدث فصول الأزمة المتفاقمة في اليمن والتي كشفت عن شرخ عميق بين السعودية والإمارات.
واتهمت السعودية هذا الأسبوع الإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني للتقدم نحو حدود المملكة، وأعلنت أن أمنها القومي “خط أحمر”، ما دفع الإمارات إلى إعلان سحب قواتها المتبقية من اليمن.
وجاء ذلك عقب غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على ميناء المكلا جنوب اليمن والذي قال التحالف إنه رصيف يستخدم لتقديم الدعم العسكري الأجنبي للانفصاليين.

