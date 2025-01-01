فلسطينية تحصد جائزة إيما جولدمان الأوروبية لعام 2025

وكالات / سما/

حصلت الدكتورة أشجان عجور عالمة الاجتماع الفلسطينية والمحاضرة المقيمة في المملكة المتحدة على جائزة إيما جولدمان على مستوى أوروبا لعام 2025 تقديرًا لأبحاثها الرائدة حول النسوية وعدم المساواة الاجتماعية، وتسليط الضوء على تجارب النساء الفلسطينيات تحت الاستعمار.



وتُمنح الجائزة سنويًا من قبل مؤسسة FLAX الأوروبية للباحثين الذين تُظهر أعمالهم أصالة وإسهامات بارزة في فهم قضايا الجندر والعدالة الاجتماعية، وتشمل دعمًا للاستمرار في الأبحاث وفرصًا للمشاركة في برامج تدريبية ومؤتمرات أكاديمية دولية.



وقالت الدكتورة عجوْر التي تسلّمت جائزتها في فيينا – النمسا: "فرصة ملهمة للتواصل مع زملاء البحث من مختلف الدول الأوروبية وتبادل الخبرات الأكاديمية"



وجاء هذا الإنجاز في ظل ظروف صعبة إذ تزامن مع الحرب، ودمار بيت العائلة، ونزوح أفراد أسرتها، وفقدان والدها في غزة. وقد أهدت الدكتورة عجور هذا التكريم إلى والدها ناجي عجور الذي كان دائمًا فخورًا بها



وأضافت:



"المعرفة ليست منفصلة عن السياسة، ولا الأكاديمية عن العنف الاستعماري. فبينما كنت أُكرَّم على عملي الفكري، كانت عائلتي تُسلب من بيتها، وكان والدي يُحاصر بالمجاعة والنزوح وحرمان الرعاية الطبية حتى رحيله. إن المعرفة نفسها يمكن أن تكون فعل مقاومة، وأن الاستمرار في البحث والكتابة هو شكل من أشكال الصمود. لن تستطيعوا كسر أرواحنا، حتى لو دمرتم بيوتنا ومدينتنا وقتلتم أحبائنا. وباسم والدي وباسم كل من فُقدوا، أواصل الطريق والنجاح لا بوصفه إنجازًا فرديًا بل فعل بقاء وذاكرة ومسؤولية."



ويُبرز البحث أهمية تسليط الضوء على تجارب النساء الفلسطينيات تحت الاستعمار من حيث الصمود الاجتماعي والسياسي، والتحديات اليومية التي يواجهنها في ظل الاحتلال والحصار، وكيف تؤثر هذه الظروف على حقوقهن وحياتهن الاقتصادية والاجتماعية. كما يطرح البحث أسئلة نقدية حول العلاقة بين المعرفة والنضال، ودور البحث النسوي في مواجهة الظلم الاستعماري.



ويُعد هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة الدكتورة عجوْر المتميزة، التي حصلت سابقًا على جائزة فلسطين للكتاب لعام 2022، ما يعكس إسهام الباحثين الفلسطينيين في تعزيز المعرفة النقدية حول النسوية والعدالة الاجتماعية على المستويين المحلي والدولي.