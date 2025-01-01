  1. الرئيسية
وفاة الأسير الأمنيّ حسن القشاعلة من النقب في سجن ببئر السبع

الخميس 01 يناير 2026 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الأسير الأمنيّ حسن القشاعلة من النقب في سجن ببئر السبع



القدس المحتلة/سما/

توفي الأسير الأمنيّ حسن عيسى القشاعلة من النقب في سجن بئر السبع الإسرائيلي، يوم الخميس، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان.

وأكد الناطق باسم مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان مقتضب، "وفاة معتقل أمني"، مشيرا إلى أن "فريقا طبيًّا أكد وفاة معتقل أمني، من سكان النقب".

وأضاف أنه "كما هو الحال في أي حادثة من هذا النوع، والتي تُحفظ ملابساتها بموجب سريّة المعلومات الشخصيّة والطبيّة، فقد تم تشكيل فريق تحقيق".

وأشار إلى أنه "قد أُحيل تقرير إلى الشرطة الإسرائيلية"، بشأن الوفاة، التي لم يُورد تفاصيل أُخرى بشأن ملابساتها أو طبيعتها.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسير المُتوفّى هو حسن عيسى القشاعلة من مدينة رهط، مشيرة إلى أنه "كان يُفترض أن يُفرج عنه بعد 6 شهور".

وذكرت أنه كان في السجن عقب محاكمته على خلفيّة أمنيّة، فيما لا يزال سبب وفاته غير مُحدّد حتى الآن.

