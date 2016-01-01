نتنياهو وزوجته اول الفاسدين ..هارتس تنشر أسماء الشخصيات التي يجب أن يحقق معها في فضيحة قطر غيت

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا حول فضيحة قطر والشخصيات المتطورة بها، وطالبت ا، يكون التحقيق من قبل جهاز الشاباك، وليس جهاز الشرطة.

وقالت، يجب إعادة فتح قضية “قطرغيت” والتحقيق فيها مجددًا، بمرافقة الشاباك.

فهي تتجاوز بكثير بيانات الاتجاه الواحد، أو نشر الأخبار الملفقة لدى صحفيين كسالى، أو تسريب مواد سرية ومحرّفة إلى “بيلد” و”جويش كرونيكل”. تتعلق قضية “قطرغيت” بأقدس المجالات الأمنية والدبلوماسية، ولهذا فهي أكبر من قدرة الشرطة، خصوصًا في وضعها الحالي. وهذه كانت سبب استعجال الإطاحة برونين بار واستبداله بالدافيد زيني الموالي لعائلة نتنياهو ولحكومة الدمار.

أهم بنود القضية: شراء مواقع تأثير رفيعة المستوى في عمق مكتب رئيس الوزراء لخدمة مصالح دولة عربية مسلمة، راعية ومستضيفة لحركة حماس الإرهابية. جهود مستمرة لإفشال صفقات تبادل الرهائن بقيادة مصر، والإضرار باحتجاجات العائلات والمواطنين الإسرائيليين من أجل إعادة الرهائن. وربما الأهم: خطوة منظمة وكارثية لزعزعة وتقويض اتفاق السلام مع مصر، أكبر الإنجازات الاستراتيجية لإسرائيل والحجر الأساس في مفهوم الأمن الإسرائيلي.

فيما يلي قائمة الشخصيات التي يجب التحقيق معها بشكل شامل، بالتعاون مع الشاباك، للوصول إلى الحقيقة كاملة:

تساحي هنغبي: رئيس مجلس الأمن القومي في 7 أكتوبر وما قبله، غرد باللغة الإنجليزية على شبكة X بعد 18 يومًا من المذبحة: “يسعدني القول إن قطر تتحوّل إلى عامل حيوي وذو شأن في تقديم الحلول الإنسانية. الجهود الدبلوماسية لقطر ضرورية في هذه المرحلة”. يجب التحقق مما إذا كان التغريد مكتوبًا له، وتحت أي ظروف.

سارة نتنياهو: أرسلت في مارس 2024 رسالة شخصية للشيخة موزة، والدة أمير قطر، بصيغة “امرأة إلى امرأة”: “أدعوكم، بروح رمضان، لاستغلال تأثيركم الكبير للعمل من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين. يمكن أن يكون تدخلكم حاسمًا في عودتهم إلى الوطن”. يجب التحقق من طلب منها كتابة الرسالة ومن كتبها بالفعل.

يوسي كوهين: رئيس الموساد بين 2016–2021، لاعب رئيسي في تأسيس العلاقات بين إسرائيل وقطر، سُجل في تسجيل قبل عام من المذبحة وهو يقول عن تحويل الأموال القطرية لحماس: “الخطوات التي تقودها قطر هي نعمة”. سافر كوهين على متن طائرة خاصة إلى الدوحة في اليوم التالي لـ7 أكتوبر، على ما يبدو لمساعدة في قضية الرهائن، بمبادرة شخصية وبدون تنسيق مع جهاز الأمن. عندما ظهرت تساؤلات، قال إنه سافر “بإذن وسلطة”. يجب التحقيق معه حول سبب السفر، نيابة من، وما الذي حاول تحقيقه بالضبط في قطر.

يوآف (فولي) مردخاي: جنرال متقاعد، شغل منصب منسق عمليات الحكومة في الاراضي المحتلة حتى 2018، وكان شخصية محورية في بناء العلاقات مع حكومة قطر. بعد أشهر قليلة من تقاعده، أسس مع مسؤول سابق في الموساد شركة (“نوفارد”) تمثل شركات إسرائيلية ترغب ببيع أنظمة سلاح وتكنولوجيا أمنية للقطريين. تم التحقيق مع مردخاي في قضية “قطرغيت” للاشتباه في اتصالات مع عميل أجنبي وتلقي رشاوى. يجب التحقق من طبيعة علاقاته مع شركة “برسيفن” التابعة لأينهورن وأوريخ.

إسرائيل أينهورن: شخصية إعلامية منذ سنوات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، استغل علاقاته الاجتماعية الواسعة وشخصيته الجذابة (“شروليك”). ما زال يصر على أن علاقاته مع نتنياهو اقتصرّت على إدارة حملتين انتخابيتين في بداية العقد. عمل هو وشريكه يوناتان أوريخ لخدمة القطريين لسنوات، بالتوازي مع عملهما مع نتنياهو والليكود. تلقوا مبالغ كبيرة من الطرفين، وكانوا مقبولين لديهما. يرفض أينهورن العودة لإسرائيل، والتحقيق معه في بلغراد كان محدودًا. هذا الشهر زار السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وكان بالإمكان طلب تسليمه من الحكومة الأمريكية.

بنيامين نتنياهو: كتب أوريخ لإلي فلدشتاين بعد نجاح التسريب إلى “بيلد”: “خذ وقتك، الرئيس راضٍ”. الرئيس هنا هو نتنياهو. بشكل رمزي، “الرئيس” هو أيضًا مصطلح شائع في المافيا لرئيس المنظمة. حان الوقت للتحقيق مع “الرئيس”.