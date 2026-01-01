  1. الرئيسية
سوريا : إحباط هجمات "داعش" المخطط لها ضد احتفالات رأس السنة

الخميس 01 يناير 2026 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

 أكدت وزارة الداخلية السورية أن العملية الانتحارية التي استهدفت دورية أمن في حلب مساء أمس الأربعاء، تحمل خلفية إرهابية داعشية، وتم إحباط المخطط الذي كان يستهدف احتفالات رأس السنة.

وجاء في بيان الداخلية أن عناصر الأمن السوري تمكنوا من إحباط مخطّط واسع كان يستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب.

وأوضح البيان أن المعلومات الاستخبارية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كشفت عن نية تنظيم "داعش" تنفيذ سلسلة هجمات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمع المدني خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضاف البيان أن الوزارة استبقت الخطر باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف أحياء المدينة.

وتفصيلا، أشار البيان إلى أن عنصرا أمنيا في نقطة تفتيش بمنطقة "باب الفرج" اشتبه بشخص أثناء تأدية مهامه، وبعد محاولة التحقق منه، أطلق المشتبه به النار، ما أدى إلى استشهاد العنصر الأمني، ثم فجّر نفسه، مُسفرا عن إصابة عنصرين آخرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله.

وأشاد البيان بـ"الروح البطولية" التي أبداها عناصر الأمن، مؤكدا أن تدخلهم السريع كان حاسما في إحباط مخطط خطير كان يرمي إلى زعزعة الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء في ليلة رأس السنة.

