  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,271 شهيدا

الخميس 01 يناير 2026 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,271 شهيدا



غزة / سما/

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، وصول شهيدين اثنين، منهم شهيد واحد جديد و1 شهيد انتشال، و1 إصابة. إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، الى 71,271 شهيدا ، و171,233 اصابة.

واشارت الى انه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء: 416، وإجمالي الإصابات: 1,153، بالاضافة الى إجمالي الانتشال: 683 شهيدا.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية : أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل "حماس" بغزة ويُغضب بعض قادتها

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

واشنطن : نتنياهو يدرس شنّ هجوم آخر على إيران ووعد أمريكي للعودة إلى الحرب في غزة خلال شهرين

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربات واسعة النطاق ضد حزب الله بعد عودة نتنياهو

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تعليق منظمات إغاثة دولية في غزة "مشين"

لمنع 7 اكتوبر جديد ..كاتس يوعز بنقل معسكرات الجيش إلى شمال الضفة

الأخبار الرئيسية

“ليبتوسبيروز” مرض خطير تنتقل عدواه عبر الفئران والقوارض يهدد حياة آلاف النازحين المحاصرين في قطاع غزة

إسرائيل تراقب بحذر..معاريف : احتمالية كبيرة لشن إيران هجوما مفاجئا على إسرائيل للتغطية على الاحتجاجات

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

تحذير أممي من استمرار الحرب في غزة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار

الاتصالات الفلسطينية