"الشاباك" يعلن اعتقال 4 أشخاص بزعم "تهريب أسلحة عبر مسيّرات" في النقب

الخميس 01 يناير 2026 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يعلن اعتقال 4 أشخاص بزعم "تهريب أسلحة عبر مسيّرات" في النقب



القدس المحتلة / سما/

زعم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الخميس، انه قام بتفكيك "شبكة لتهريب الأسلحة تعمل في منطقة النقب باستخدام طائرات مسيّرة".

وافاد بيان مشترك صدر عن الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، ان 4 اشخاص، وهم إسرائيليون من بدو النقب، اعتُقلوا قبل نحو شهر"، وأُخضعوا "لتحقيق مشترك" من قبل الشاباك والشرطة الاسرائيلية.

وزعم جهاز الشاباك "أن التحقيق كشف المشتبهين بهم في عمليات تهريب أسلحة كبيرة من الحدود مع سيناء باستخدام طائرات مسيّرة".

وأضاف البيان أنه "خلال إحدى محاولات التهريب، جرى ضبط أربعة رشاشات من نوع "ماغ" كانت محمولة على طائرة مسيّرة أُسقطت على يد قوات الجيش".

وادّعى البيان أيضًا أن التحقيق أظهر أن “أفراد الخلية استمعوا إلى شبكة الاتصالات العسكرية للجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ عمليات التهريب".

كما ادعى جهاز الشاباك أن المعتقلين "كانوا متورطين في محاولات تهريب إضافية على الحدود مع سيناء".

وأفاد البيان بأن "لائحة اتهام قُدّمت اليوم (الخميس) إلى المحكمة المركزية في بئر السبع".

