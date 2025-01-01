انتحار جندي إسرائيلي يرفع العدد إلى 22 خلال العام 2025.. الحصيلة الأكبر منذ 15 عاما

القدس المحتلة / سما/

أفاد إعلام عبري، الخميس، بانتحار جندي إسرائيلي ليرتفع عدد العسكريين المنتحرين عام 2025 إلى 22 وهو الأكبر منذ 15 عاما.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة، الخميس، إن “جنديا من سلاح المهندسين القتاليين في الجيش انتحر جنوب إسرائيل يوم الأربعاء، ليصبح بذلك الجندي الـ22 في الخدمة الفعلية الذي يُقدم على الانتحار عام 2025”.

وأضافت: “بلغ عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي عام 2025 أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، ولم يتجاوزه سوى عدد حالات الانتحار عام 2010، حيث انتحر 28 جنديًا”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، كان 12 من الجنود الذين انتحروا عام 2025 من المجندين النظاميين، و9 من جنود الاحتياط، وواحد من الجنود المحترفين”.

وقالت إن “البيانات تُظهر أيضا أن 14 حالة انتحار وقعت خارج قواعد الجيش الإسرائيلي، و8 حالات داخلها”.

وزادت الصحيفة: “كان 5 من الجنود معروفين لدى ضباط الصحة النفسية ويتلقون العلاج، بمن فيهم مشغل طائرات بدون طيار رفيع المستوى أنهى حياته بعد أن شهد بأنه لم يعد قادرًا على تحمل آثار القتال”.

وعادة ما يعاني العسكريون الإسرائيليون من اضطرابات نفسية حادة بعد مشاركتهم في جرائم الإبادة بغزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن استشهاد 418 وإصابة 1141 فلسطينيين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.