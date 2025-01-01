  1. الرئيسية
إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات

الخميس 01 يناير 2026 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : إنذار أحمر لهطول أمطار وفيضانات



القدس المحتلة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية هطول أمطار غزيرة (بمستوى "أحمر") خاصة في منطقتي دان وشارون خلال نهار الخميس.

وأضافت: "من المتوقع هطول عشرات المليمترات من الأمطار في هذه المناطق خلال ساعات قليلة، وقد تتجاوز كمية الأمطار في بعض المناطق 50 مليمترًا خلال 3 إلى 6 ساعات فقط".

وأضافوا: "من المتوقع حدوث فيضانات واضطرابات في مدن منطقة شارون، وكتلة دان، والساحل الأوسط. وابتداءً من عصر يوم الخميس وحتى مساءه، ستزداد الأمطار على الساحل الجنوبي، وغرب وشمال النقب.

ومن المتوقع حدوث فيضانات في هذه المناطق حتى يوم الجمعة.
إلى جانب الأمطار، صدر تحذير من رياح قوية في الجبال الشمالية ومنطقة الكرمل والجبال الوسطى، مع هبات قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

