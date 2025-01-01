شهيد وإصابة آخر برصاص الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

نابلس/سما/

استشهد، اليوم الخميس شاب، وأصيب آخر من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد المجلس القروي باستشهاد الشاب خطاب محمد إسماعيل السرحان دراغمة (26 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وأكد مصادر محلية أن الشاب كان أصيب بالقرب من المدخل الجنوبي للقرية (شارع نابلس- رام الله) فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمستقرة ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد على المركبة، ثم فرضت طوقا أمنيا ومنعت الوصول إلى المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين ونقلته إلى أحد المشافي الإسرائيلية دون توضيح طبيعة إصابته، بينما سمحت لطواقم الإسعاف الفلسطينية بنقل المصاب الثاني إلى مشافي سلفيت، عقب إصابته بأربع رصاصات، خلال محاولته إنقاذ الشاب وحالته مستقرة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصاب، شاب يبلغ من العمر 22 عاما، أصيب برصاص حي في الظهر ووصفت حالته بـ "المتوسطة"، وخضع لعملية جراحية في مستشفى سلفيت الحكومي.