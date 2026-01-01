  1. الرئيسية
القناة 12 العبرية : اسرائيل تحضر لمفاجأة إيران وتكثف مخططاتها في الضفة

الخميس 01 يناير 2026 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 تتابع تل أبيب التطورات والاحتجاجات الجارية في إيران، غير أن اللافت هو إصرار دولة الاحتلال على التعامل مع الضفة الغربية بوصفها ساحة حرب لا تقل عن غيرها من الساحات، في طرح يستخدم كذريعة لتكثيف سياسات نهب الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهجير السكان من منازلهم.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية يُسرّع جيش الإحتلال استعداداته لاحتمالية نشوب حرب مفاجئة في ثلاث جبهات رئيسية: إيران، ولبنان، والضفة الغربية. ويأتي هذا ضمن خطة متعددة السنوات تمتد حتى عام 2030، بقيادة رئيس اركان جيش الاحتلال إيال زامير.

وتشمل الخطة، توسيعًا كبيرًا لأنشطة الجيش الإسرائيلي وتواجده في الفضاء الخارجي.

بدأت الخطة تتضح معالمها بعد نحو عامين من العدوان . وكجزء منها، إلى جانب العمل على تخطيط الخطة، هناك عملية تحضير للحرب، بل وحتى لاحتمالية تنفيذ عملية تفجيرية، مع وضع إيران في طليعة هذه العملية.

الاستعداد للمظاهرات في الجمهورية الإسلامية لممارسة ضغط كبير على الحكومة، التي سترد بمهاجمة إسرائيل لمنع تفككها.

أشار رئيس اركان جيش الاحتلال إلى محورين رئيسيين في الخطة متعددة السنوات.

أجرى نتنياهو مناقشات ومشاورات من ميامي بشأن الاحتجاجات في إيران.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "نحن نرصد حدثاً داخلياً خطيراً في إيران. من السابق لأوانه معرفة عواقبه".

كجزء من السيناريو، أصدر رئيس الأركان تعليمات بإدراج التهديدات من الدائرتين الثانية والثالثة، بما في ذلك الاستعداد لشن حملة أخرى ضد إيران.

