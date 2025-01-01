رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، تأكيد السيد الرئيس في ذكرى انطلاقة الثورة الـ61 بأن الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية.. وماضون لتحقيقها نحو الحرية والاستقلال.

كما تناولت عناوين الصحف الإصابات والاعتقالات والاستيلاء على أموال في الضفة وهدم الاحتلال مباني سكنية في مخيم نور شمس.

"الحياة الجديدة":

- دولة فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب الصين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسياسة الصين الواحدة

- الرئيس في ذكرى انطالقة الثورة الـ61: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية.. وماضون لتحقيقها نحو الحرية والاستقلال

- الشيخ يبحث مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات السياسية بشأن القضية الفلسطينية

- إصابات واعتقالات والاستيلاء على أموال في الضفة والاحتلال يهدم مباني سكنية في مخيم نور شمس

- على وقع ذاكرة ثورة متجذرة بالوجدان.. فتح في لبنان توقد شعلة انطلاقتها

- وفد من الشبيبة الفتحاوية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

- تنديد واسع بمنع الاحتلال 37 منظمة إغاثة دولية من العمل في الأرضي الفلسطينية

"القدس":

- عــطــلــة رســـمـــيـــة الــــيــــوم بـمـنـاسـبـة رأ س ا لـــــســـــنـــــة ا لـــــمـــــيـــــاديـــــة.

- منخفض جوي جديد يؤثر على البالد اليوم

- هدم عشرات المنازل في مخيم نور شمس وغارات وقصف ونسف مناطق واسعة بالقطاع

- انــخــفــاض تـــعـــداد ســكــان غــزة بنسبة 10.6% خـــال عامين

- كاتس "لــــقــــواتــــه بـــالـــضـــفـــة: عـلـيـكـم الاســـتـــعـــداد لــهــجــوم عــلــى نــمــط 7 أكـتـوبـر"

- نتنياهو يقلل من اعـتـداءات المستوطنين: "مــــجــــمــــوعــــة صــــغــــيــــرة مــــــن الأولاد"

- مباحثات أمريكية مع السعودية والإمارات لوقف التصعيد

"الأيام":

- في ذكرى انطلاقة الثورة الـ61 الرئيس: الدولة الفلسطينيّة المستقلّة حقيقة حتميّة.. وماضون نحو الحريّة والاستقلال

- يفجّر منازل في مخيم جنين ويهدم محال في السموع.. الاحتلال يبدأ بهدم 100 وحدة سكنية في مخيم نور شمس

- الضفة: إصابات خلال اقتحامات وهدم منزل واقتلاع أشجار والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- القطاع: طفل شهيد في رفح وغارات متواصلة استهدفت مناطق متفرقة

- المصادقة على بناء 28163 وحدة استيطانية بالضفة منذ بداية العام 2025

- "الإحصاء": الشعب الفلسطيني تعرض لكارثة إنسانية وديمغرافية

- أمنيات الغزيين بالعام الجديد.. خيام ثابتة وكشف مصير مفقودين وتلقي العلاج

