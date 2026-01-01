  1. الرئيسية
روسيا: مقتل 24 شخصًا واصابة 50 اّخرين بهجوم أوكراني على فندق في خيرسون

الخميس 01 يناير 2026 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: مقتل 24 شخصًا واصابة 50 اّخرين بهجوم أوكراني على فندق في خيرسون



موسكو/ وكالات/

 أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا مقتل 24 شخصا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين، بهجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف فندقا في قرية خورلي السياحية بالمقاطعة.

وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة إحداها محملة بمواد حارقة ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى حيث احتفل المدنيون برأس السنة.

وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا واستهدف المدنيين حصرا وأن الحريق أعاق عمليات الإنقاذ، ما أدى لهذا العدد الكبير من الضحايا.

وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى.

