  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غارات جوية على الشجاعية ورفح واسرائيل تمنع عشرات المنظمات الانسانية من العمل في قطاع غزة

الخميس 01 يناير 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات جوية على الشجاعية ورفح واسرائيل تمنع عشرات المنظمات الانسانية من العمل في قطاع غزة



غزة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٨٣ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واوقفت عدة منظمات إنسانية دولية عملها فعليا في قطاع غزة بعد سريان قرار منع عملها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ما يعني عمليا عزل غزة عن منظمات العمل الإنساني.

وامام باقي المنظمات شهرين لتوقف عملها ان لم تستجب للشروط الاسرائيلية التي ترفضها.

وفي سياق ملف وقف إطلاق النار فقد استشهد مواطن في رفح واصيب خمسة مواطنين وسط القطاع ومواطنة جنوبه خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وقصفت المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي يستهدف وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأصاب رصاص الآليات الاسرائيلية المتمركزة جنوب شرقي مخيم البريج منازل وخيام النازحين قرب شارع صلاح الدين وبجوار مقبرة البريج وسط القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال عدة غارات جوية على مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق النار المكثف شمال المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف في عرض بحر خانيونس

الاحصائيات
ووصل إلى مشافي وزارة الصحة ثلاثة شهداء منهم شهيد جديد واثنان انتشال وعشر اصابات خلال ال ٤٨ ساعة الماضية.
ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤١٥ شهيد و ١١٥٢ مصاب فيما جرى انتشال ٦٨٢ جثمان شهيد.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧١٢٦٩ شهيدًا ١٧١٢٣٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية : أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل "حماس" بغزة ويُغضب بعض قادتها

ليس غزة.. هذا هو الملف الذي أشعل الخلافات بين نتنياهو وترامب خلال اجتماعهما الأخير

قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة

نبوءة مثيرة للجدل لـ"بابا فانغا" تحدد السنة الدقيقة لنهاية البشرية

قائد عسكري إسرائيلي بارز يدعو إلى التأهب والاستعداد لـ”حرب مفاجئة” قادمة

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

واشنطن : نتنياهو يدرس شنّ هجوم آخر على إيران ووعد أمريكي للعودة إلى الحرب في غزة خلال شهرين

الأخبار الرئيسية

خبير إسرائيلي: انهيار خطة تهجير الفلسطينيين بسبب تراجع ترامب وإصرارهم على البقاء

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الخط الأصفر في غزة حدودا أمنية جديدة

تحذير أممي من استمرار الحرب في غزة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

صحيفة سعودية : أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل "حماس" بغزة ويُغضب بعض قادتها

الاتصالات الفلسطينية