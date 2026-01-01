غارات جوية على الشجاعية ورفح واسرائيل تمنع عشرات المنظمات الانسانية من العمل في قطاع غزة

غزة / سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٨٣ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واوقفت عدة منظمات إنسانية دولية عملها فعليا في قطاع غزة بعد سريان قرار منع عملها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ما يعني عمليا عزل غزة عن منظمات العمل الإنساني.

وامام باقي المنظمات شهرين لتوقف عملها ان لم تستجب للشروط الاسرائيلية التي ترفضها.

وفي سياق ملف وقف إطلاق النار فقد استشهد مواطن في رفح واصيب خمسة مواطنين وسط القطاع ومواطنة جنوبه خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وقصفت المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي يستهدف وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأصاب رصاص الآليات الاسرائيلية المتمركزة جنوب شرقي مخيم البريج منازل وخيام النازحين قرب شارع صلاح الدين وبجوار مقبرة البريج وسط القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال عدة غارات جوية على مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق النار المكثف شمال المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف في عرض بحر خانيونس

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي وزارة الصحة ثلاثة شهداء منهم شهيد جديد واثنان انتشال وعشر اصابات خلال ال ٤٨ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤١٥ شهيد و ١١٥٢ مصاب فيما جرى انتشال ٦٨٢ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧١٢٦٩ شهيدًا ١٧١٢٣٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.