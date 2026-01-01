  1. الرئيسية
الاحتلال يفجر شقة سكنية في نابلس ويصيب شابين أحدهما بحالة خطيرة

الخميس 01 يناير 2026 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر شقة سكنية في نابلس ويصيب شابين أحدهما بحالة خطيرة



نابلس / سما/

 فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، شقة سكنية في مدينة نابلس، واعتقلت أربعة مواطنين.

واكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت شقة تعود للعائلة حسيبا خلف المشفى الوطني، وفجرت داخلها، بعد اعتقال رامي حسيبا ونجله أحمد .

وأصيب فجر اليوم شابان برصاص الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال تواجدهما على مدخل البلدة على الطريق الرئيس بين رام الله ونابلس، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدا وجرى نقله لأحد المستشفيات في أراضي عام 1948.

واضاف أن الشاب المصاب الثاني نقل إلى مستشفى سلفيت، عقب إصابته بأربع رصاصات، خلال محاولته إنقاذ الشاب وحالته مستقرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، وداهمت منزلا في حارة الياسمينة، واعتقلت الشاب مؤمن الدبيكك، كما اعتقلت الشاب هاني ابو ليل عقب مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.

