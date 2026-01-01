طقس فلسطين : أمطار غزيرة وتحذير من السيول والفيضانات

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح تسقط بمشيئة الله الأمطار فوق المناطق الشمالية يمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50كم/ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو عاصفاً وماطراً وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، حيث تسقط بمشيئة الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50كم/ساعة والبحر مائجا.

كما يكون الجو يوم غد الخميس غائما إلى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.