  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

الخميس 01 يناير 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا



سما / وكالات /

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة الليلة الماضية.

وذكر البيان، أن الأمين العام يدين التعديلات التي أدختلها الكنيست الإسرائيلية على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".

وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

ليس غزة.. هذا هو الملف الذي أشعل الخلافات بين نتنياهو وترامب خلال اجتماعهما الأخير

قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة

نبوءة مثيرة للجدل لـ"بابا فانغا" تحدد السنة الدقيقة لنهاية البشرية

قائد عسكري إسرائيلي بارز يدعو إلى التأهب والاستعداد لـ”حرب مفاجئة” قادمة

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

واشنطن : نتنياهو يدرس شنّ هجوم آخر على إيران ووعد أمريكي للعودة إلى الحرب في غزة خلال شهرين

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربات واسعة النطاق ضد حزب الله بعد عودة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

غارات جوية على الشجاعية ورفح واسرائيل تمنع عشرات المنظمات الانسانية من العمل في قطاع غزة

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

صحيفة سعودية : أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل "حماس" بغزة ويُغضب بعض قادتها

واشنطن : نتنياهو يدرس شنّ هجوم آخر على إيران ووعد أمريكي للعودة إلى الحرب في غزة خلال شهرين

لمنع 7 اكتوبر جديد ..كاتس يوعز بنقل معسكرات الجيش إلى شمال الضفة

الاتصالات الفلسطينية