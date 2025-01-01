  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : نتنياهو وترامب اتفقا على فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، مساء الاربعاء 31 ديسمبر 2025 ، عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي  دونالد ترامب إلى اتفاق يقضي بإعادة  فتح معبر رفحالحدودي من كلا الجانبين (الفلسطيني والمصري).


وفقاً للمصادر، فإن التفاهمات جرت خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعت الطرفين، حيث تم الاتفاق على استئناف العمل في المعبر فور عودة نتنياهو من زيارته الحالية إلى إسرائيل.

أبرز نقاط التقرير:

التوقيت: يبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاق عقب وصول نتنياهو إلى تل أبيب مباشرة.

الآلية: سيتم فتح المعبر من الجانبين، مما يشير إلى ترتيبات أمنية وإدارية جديدة قد تشمل أطرافاً دولية أو محلية.

 

الاستعدادات الميدانية: أكدت القناة أن السلطات الإسرائيلية المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات اللوجستية والأمنية اللازمة للاستعداد لإعادة التشغيل وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وفي 24 الشهر الجاري كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن توصل الولايات المتحدة والوسطاء إلى تفاهمات جديدة تقضي بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح عند إعادة فتحه، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار ترتيبات أمنية أوسع تتعلق بمستقبل قطاع  غزة  .

وقالت إن "الولايات المتحدة والدول الوسيطة تتوصل إلى تفاهمات ، بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح".

 

وبحسب التقرير، فإن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية برئاسة  ماجد فرج  سيتولى تنفيذ هذه المهمة، بالتعاون مع طاقم من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الأوروبية قد تظهر بملابس مدنية أو بزي رسمي بهدف "طمس الهوية"، كما تم الاتفاق على أن يتم تشغيل المعبر في الاتجاهين (دخولاً وخروجاً)، متجاوزاً بذلك المطلب الإسرائيلي السابق بفتحه تدريجياً للخروج فقط.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق غزة والمهلة المحددة لنزع سلاح حركة “حماس” ..

ليس غزة.. هذا هو الملف الذي أشعل الخلافات بين نتنياهو وترامب خلال اجتماعهما الأخير

قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة

قائد عسكري إسرائيلي بارز يدعو إلى التأهب والاستعداد لـ”حرب مفاجئة” قادمة

نبوءة مثيرة للجدل لـ"بابا فانغا" تحدد السنة الدقيقة لنهاية البشرية

إعلام عبري : إسرائيل في وضع سيئ وباتت تحت الوصاية الأمريكية وقراراتها العسكرية مرهونة بموافقة ترامب

رفضا لقرار إسرائيل تعليق عمل المنظمات..10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة سعودية : أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل "حماس" بغزة ويُغضب بعض قادتها

واشنطن : نتنياهو يدرس شنّ هجوم آخر على إيران ووعد أمريكي للعودة إلى الحرب في غزة خلال شهرين

لمنع 7 اكتوبر جديد ..كاتس يوعز بنقل معسكرات الجيش إلى شمال الضفة

قائد عسكري إسرائيلي بارز يدعو إلى التأهب والاستعداد لـ”حرب مفاجئة” قادمة

قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة

الاتصالات الفلسطينية