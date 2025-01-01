الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربات واسعة النطاق ضد حزب الله بعد عودة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إعلامية عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتقديم خطط عملياتية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور عودته من واشنطن، تهدف إلى "توجيه ضربات عقابية" لحزب الله في لبنان، بزعم انتهاك تفاهمات وقف إطلاق النار.

ونقل المحلل العسكري "آفي أشكنازي" عن مصادر أمنية، أن الجيش الإسرائيلي رصد محاولات مكثفة من قبل حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية، لا سيما في منظومات الصواريخ الدقيقة ووحدات النخبة في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى نية الحكومة اللبنانية إعلان انتهاء عمليات جيشها لنزع سلاح الحزب في الجنوب، ورفضها توسيع هذه العمليات لتشمل المناطق الشمالية.

ووفقاً للمصادر، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن حزب الله يمر حالياً بـ"حضيض عملياتي"، وأن قدرته على الرد ستكون محدودة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها إيران.

وتتضمن المقترحات الأمنية تنفيذ عملية عسكرية "جراحية" تضعف الحزب دون أن تؤدي بالضرورة إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وذلك بهدف إجبار الدولة اللبنانية على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تولي اهتماماً أكبر في هذه المرحلة لقطاع غزة، حيث يضغط الرئيس الأمريكي للبدء بخطة "إعادة إعمار غزة"، مع التركيز على منطقة رفح كمنطلق أولى لهذه العمليات، وهو ما قد يؤثر على وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الجبهة الشمالية.