الموساد الإسرائيلي يؤكد أنه يدعم المتظاهرين الإيرانيين “على الأرض” ويدعوهم لتكثيف حراكهم

القدس المحتلة/سما/

دعا الموساد الإسرائيلي الأربعاء المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدا أنه معهم “على الأرض”، فيما اتسعت رقعة التظاهرات الثلاثاء إلى عشر جامعات على الأقل.

وتوجّه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي إلى المتظاهرين الإيرانيين في بيان بالفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بالقول “اخرجوا إلى الشوارع معا. لقد حان الوقت. نحن معكم”.

وأضاف البيان الذي بثته إذاعة الجيش باللغة العبرية الأربعاء “ليس فقط من بعيد أو بالكلام، بل نحن معكم أيضا على الأرض”.

ويأتي هذا النداء عقب محادثات عُقدت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدّد الرئيس الأميركي بعدها إيران بشنّ المزيد من الضربات عليها في حال أعادت بناء برامجها النووية أو الصاروخية البالستية.

واتهمت الجمهورية الإسلامية مرارا اسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب لمنشآتها النووية وباغتيال علماء وعسكريين وسياسيين على أراضيها.

وأثبت الموساد بالفعل طوال عقود قدرته على التغلغل حتى أركان السلطة في الجمهورية الإسلامية.

وشنّت إسرائيل في حزيران/يونيو 2025 هجوما غير مسبوق على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية إضافة إلى مناطق سكنية. وأشعل الهجوم حربا استمرت 12 يوما، ردّت خلالها إيران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية يومها أن الهجوم نُفِّذ بواسطة طائرات مسيّرة أُدخِلَت سلفا إلى إيران، إلى جانب صواريخ وطائرات مقاتلة.

وفي تموز/يوليو 2024، تعرّضت إيران لاختراق خطير باغتيال إسرائيل في طهران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وشهدت إيران الثلاثاء تمدّدا لحركة الاحتجاج ضدّ غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي، مع انضمام طلاب في عشر جامعات على الأقل إلى التظاهرات، فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإنصات إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين.

غير أن موجة السخط الحالية إزاء غلاء المعيشة لا تزال في هذه المرحلة أضيق بكثير مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي هزّت إيران أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها.