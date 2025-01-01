  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة

الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بـ“حماس”: اتفاق غزة سيظل مُتعثرًا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب غير مقبولة



غزة / سما /

 قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمد نزال، إن اللغة التي يستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير مقبولة في التعامل مع الأمور المعقدة بشأن اتفاق غزة.

وأشار نزال، إلى أن قضية فلسطين ليست قضية جديدة بل قضية مضى عليها 77 عاما، وبالتالي إذا أراد الرئيس الأميركي أن يجد حلا للقضية فينبغي أن يدرك أن جميع من سبقه فشل فشلا ذريعا في ذلك وسبب الفشل يتمثل في أن الإدارة الأميركية ليست عادلة ومنحازه لاستمرار وبقاء الكيان الإسرائيلي وتفوقه على جيرانه وعلى الآخرين والتعامل معهم باستعلاء وفوقية وعنصرية.

 
وشدد نزال لفضائية “الغد”، على أن من يريد حل أزمة قطاع غزة ينبغي أن يتحلى بالموضوعية والإنصاف والحكمة، موضحا أن هذه أمور لا تتمتع بها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب والتي لجئت لمنطق التهديد الذي يعبر عن الفشل الذريع وخيبة الأمل من لقاء نتنياهو الذي ليس هو الأول ولن يكون الأخير.
 
وأوضح أن هناك خيبة أمل لدى الأطراف المفاوضة التي تراهن من أن الإدارة الأميركية يمكن أن تقوم بدور إيجابي وموضوعي في تنفيذ اتفاق غزة، موضحا أن لقاء ميامي بحضور أطراف دولية مهمة هي مصر وتركيا وقطر وهي على اتصال بجميع الأطراف ومنها المقاومة الفلسطينية وكانت تعول أن يمارس الرئيس ترمب ضغوطا على نتنياهو حتى يستجيب علي الأقل للحد الأدني الذي يمكن للخطة أن تنتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.
 
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنه من المؤسف أن الإدارة الأميركية تدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون أن تقوم بخطوات فعالة تجاه حكومة الاحتلال التي يرأسها اليمين الصهيوني بشقيه العلماني والديني.

وقال محمد نزال: “اتفاق غزة سيظل متعثرا ولن ننتقل إلى المرحلة الثانية، فمن المفترض أن تفتح المعابر لإدخال المساعدات والمعابر لم تفتح مفترض الانتقال للمرحلة الثانية لكن لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية وحتى الآن لم يتم الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث أن نتنياهو لا يريد لاتفاق غزة أن يتم إلا وفق المقاييس التي يريدها هو لأسباب تتعلق به شخصيا ولأسباب تتعلق بمشروعه الفكري السياسي خصوصا وأننا اقتربنا من الدخول للمرحلة الانتخابية للكيان الإسرائيلي”.

 
وأوضح نزال أن هناك حسابات داخلية يضعها نتنياهو تتعلق بمصير وجوده السياسي من جهة وتتعلق بمستقبل رئاسته للوزراء في مرحلة أخرى، وعليه فإن السلوك الذي يسلكه نتنياهو إذا لم يتم ردع سلوكه هذا من قبل الإدارة الأميركية فستبقى الأمور متعثرة بشأن اتفاق غزة.

الأكثر قراءة اليوم

سلطات الاحتلال تخطر 10 منظمات إنسانية دولية تعمل في غزة بسحب تصاريحها

"يسرائيل هيوم" العبرية : ترامب يبلغ نتنياهو عزمه إعلان خطة "اليوم التالي" بغزة في يناير

الإمارات تُنهي تواجد ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن

الخارجية الإماراتية: نأسف بشدة لما ورد في بيان السعودية وما تضمنه من مغالطات

مباحثات فلسطينية سعودية في الرياض لتعزيز الجهد المشترك وتوحيد الرؤى

إعلام عبري : إسرائيل في وضع سيئ وباتت تحت الوصاية الأمريكية وقراراتها العسكرية مرهونة بموافقة ترامب

رفضا لقرار إسرائيل تعليق عمل المنظمات..10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

الأخبار الرئيسية

ترامب

ليس غزة.. هذا هو الملف الذي أشعل الخلافات بين نتنياهو وترامب خلال اجتماعهما الأخير

نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ

إعلام عبري : إسرائيل في وضع سيئ وباتت تحت الوصاية الأمريكية وقراراتها العسكرية مرهونة بموافقة ترامب

الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق غزة والمهلة المحددة لنزع سلاح حركة “حماس” ..

"يسرائيل هيوم" العبرية : ترامب يبلغ نتنياهو عزمه إعلان خطة "اليوم التالي" بغزة في يناير

الاتصالات الفلسطينية