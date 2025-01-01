الاحتلال يشن عملية عسكرية في جبع ويستأنف هدم المنازل في نور شمس

رام الله/سما/

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في عملية عسكرية واسعة في بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، شملت حصار البلدة واقتحام منازل السكان، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت رئيس البلدة محمد بداد وعددا من الفلسطينيين.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، تعاملت طواقمه مع أربعة مصابين بجروح ورضوض نتيجة الاعتداءات المبرحة التي تعرضوا لها.

كما احتجزت قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينيا للتحقيق الميداني، ونكلت بهم، فيما حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، والتي تتضمن استخدام المنازل كمراكز للتحقيق والتحكم العسكري، في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين في البلدة.

الاحتلال يستأنف هدم المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم

إلى ذلك، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في استئناف عملية هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، حيث تستهدف القوات نحو 25 مبنى تضم حوالي 100 منزل.

ويأتي هذا الهدم ضمن سلسلة عدوانية إسرائيلية متواصلة على محافظة طولكرم ومخيماتها، التي تشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث هدمت مئات المنازل والمحال التجارية خلال العدوان، وأجبرت آلاف العائلات على النزوح القسري دون السماح لها بالعودة إلى منازلها الأصلية.

وتعتبر هذه العمليات جزءًا من سياسة الاحتلال المستمرة للتضييق على الفلسطينيين في المخيمات، وتهدف إلى السيطرة على الأراضي وفرض واقع جديد يفاقم معاناة السكان، ويزيد من أزمة السكن والاحتياجات الإنسانية الأساسية في المخيمات المتضررة.