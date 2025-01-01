سويسرا: الوضع الإنساني في غزة وصل مستويات كارثية

غزة / سما /

قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل “مستويات كارثية”، وإن ظروف فصل الشتاء تزيد الوضع سوءاً.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء، أن وزير الخارجية إغنازيو كاسيس يؤيد البيان المشترك لوزراء الخارجية الذي أطلقته بريطانيا، والذي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ورفع القيود المفرطة المفروضة على السلع القابلة لإعادة الاستخدام، وفتح المعابر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

والثلاثاء، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، بيانا مشتركا بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

وأعرب البيان المشترك عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.