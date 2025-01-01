القناة 12 العبرية: مغادرة إسرائيل في 2025 تفوق الوافدين إليها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الاربعاء، ان نسبة من تركوا إسرائيل في العام 2025 أكثر من الوافدين للسكن فيها.

وأظهر تحليل جديد أن معدل النمو السكاني في إسرائيل تراجع هذا العام إلى نحو 0.9% فقط، وهو الأدنى منذ قيام الدولة، في مؤشر على دخول البلاد مرحلة ديموغرافية مختلفة.​

وأظهر التحليل، الذي أجراه مركز "تاوب"، أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، نادرا ما هبطت وتيرة نمو السكان في إسرائيل عن 1.5% سنويا، لكن تقديرات هذا العام تشير إلى نمو أقل من 1% للمرة الأولى، مع تسجيل نحو 101 ألف زيادة سكانية فقط (قرابة 1%).​

ويرى تحليل مركز تاوب وغيره من التقارير أن هذا التراجع مرتبط بثلاثة عوامل مركبة، بينها، ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة، تباطؤ مستمر في معدلات الخصوبة بين اليهود والعرب على حد سواء، وصافي هجرة سلبي، حيث يغادر المنطقة عدد من الإسرائيليين يفوق عدد المهاجرين الجدد ومن يعودون من الخارج.​

ورغم أن إسرائيل ما زالت تعد ذات نمو سكاني أعلى من أغلب الدول المتقدمة، فإن استمرار هذا الاتجاه قد يعني انتقالها إلى مسار نمو أشبه بدول أوروبا، مع تباطؤ واضح في زيادة عدد السكان.​

ويربط النقاش الدائر في الأوساط البحثية بين هذه التحولات وبين قضايا إنتاجية الاقتصاد، وتركيبة سوق العمل، وأيضا الخريطة السياسية والاجتماعية مستقبلا.