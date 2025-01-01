نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى للتصعيد مع إيران، محذرا من أي هجوم صاروخي محتمل من طهران.

وتحدث نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز الأمريكية" عن محاولات إيران لإعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ، مشيرا إلى تدمير منشأة فوردو النووية بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبا من إيران الامتناع عن تخصيب اليورانيوم.

وقال نتنياهو إن الرئيس ترامب كان محقا عندما قال إن منشأة فوردو "دمرت"، مضيفا أن الإيرانيين "يحاولون العمل على مواقع أخرى" وأنهم "يحاولون أيضا إعادة تأهيل منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية"، موضحا أن إسرائيل "ألحقت بهم أضرارا كبيرة في هذين المجالين، لكنهم سيحاولون من جديد".

كما شدد على أن "على إيران أن تقبل حقيقة أنه لا ينبغي أن تمتلك قدرة على تخصيب اليورانيوم، وأنه يجب إخراج المواد المخصبة من إيران وإخضاعها لعمليات تفتيش".​

وعن احتمال توجيه ضربة لإيران، أوضح نتنياهو أنه قبل أسبوعين عرضت عليه معلومات تفيد بأن إيران تجري اختبارات لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وقال: "قلت لهم: إذا تجرأتم على فعل ذلك، فستكون العواقب مدمرة. لذلك آمل ألا ترتكب إيران هذا الخطأ".

وأضاف: "إنهم يستأنفون الإنتاج، وبالنسبة لبرنامجهم النووي فهم يحاولون، لكن لست متأكدا أنهم قرروا تجاوز الخط الأحمر لأنهم سمعوا تحذيرات ترامب. عليهم أن يختاروا. نحن لا نبحث عن تصعيد، وآمل ألا يكونوا هم أيضاً كذلك".

يأتي كلام نتنياهو عقب زيارة أجراها إلى الولايات المتحدة، هي الخامسة له هذا العام، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث معه مجمل القضايا في الشرق الأوسط.