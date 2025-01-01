  1. الرئيسية
مؤسسة فلسطينية تؤكد الأصول الفلسطينية للمرشح الخاسر في انتخابات هندوراس

الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

قالت مؤسسة فلسطينية معنية بتوثيق العائلات والأصول الفلسطينية، إنها تأكدت من الأصول الفلسطينية للمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة في هندوراس، سلفادور نصر الله.

وذكرت مؤسسة "هوية" الفلسطينية على صفحتها بموقع (فيسبوك) أنها تأكدت من الأصول الفلسطينية لسلفادور نصر الله، مشيرة إلى أن استنادها إلى "وثائق تاريخية حصرية تعود إلى فترة الانتداب البريطاني".

وأفادت المؤسسة، التي تعرف نفسها على أنها "المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية" أن وجود عائلة سلفادور نصر الله في هندوراس يعود إلى جده، عيسى عودة نصر الله، المولود في بيت جالا بفلسطين عام 1886.

وأشار بيان للمؤسسة أن الجد عيسى نصر الله تزوج فلسطينية في عام 1913، وسافر بها إلى هندوراس في نفس العام ليستقر في سان بيدرو سولا قبل أن ينتقل إلى مدينة تروخيو، حيث أسس عمله كتاجر، على حد قول البيان.

وأعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني بالانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام أسابيع في فرز الأصوات تخللته اتهامات بحدوث تزوير.

وتغلب عصفورة، رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا، والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.

وحصل عصفورة على 40.1% من الأصوات، مقابل 39.53% لنصر الله، و19.19% لريشي مونكادا، المدعومة من الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.

وأعلن المجلس الوطني للانتخابات "فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها 4 سنوات"، في حين من المقرر أن يتولى منصبه يوم 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

