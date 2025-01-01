نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط لمستقبل غزة وانفتاح على تطبيع مع السعودية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الليلة الماضية (الأربعاء) إن حماس تعهدت بنزع سلاحها، وأكد أن "حماس لديها حوالي 60 ألف قطعة سلاح - كلاشينكوف وغيرها - ويجب أن تختفي جميع.

وسئل نتنياهو عما إذا كان يتوقع تشكيل حكومة في غزة بحلول عام 2026 يمكن لإسرائيل أن "تتعايش معها". فأجاب نتنياهو: "تشكيل حكومة جديدة في غزة أمر ممكن إذا تم نزع سلاح حماس. أما إذا بقيت حماس مسلحة، فستكون قادرة على مهاجمة الحكومة الجديدة. أرى مستقبلاً مختلفاً لغزة إذا تم نزع سلاحها. الجميع يدرك ذلك. شعب غزة يريد ذلك أكثر من أي أحد آخر".

وأشار نتنياهو إلى أنه لم يكن بحاجة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف إسرائيل تجاه حماس: "لقد اتفقنا تماماً. قال على الفور إنه يجب نزع سلاح حماس. ولم أسمع منه أي شكوى بشأن مهاجمتنا لحماس خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتطرق نتنياهو إنه بحث ملف المفاوضات بشأن اتفاق محتمل مع سوريا، إضافة إلى فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تحقيق ذلك.

وفي سياق حديثه عن حزب الله، اعتبر نتنياهو أن الحزب «لم يعد كما كان»، مضيفًا أن «حماس وإيران أيضًا لم تعودا على حالهما السابق».

وأضاف: "هناك انفتاح على اتفاقيات سلام مع السعوديين، وكذلك مع الدول الإسلامية خارج الشرق الأوسط، التي تُبدي اهتماماً كبيراً بأن تصبح إسرائيل قوة عسكرية عظمى"