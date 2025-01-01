  1. الرئيسية
الوزاري السعودي: المملكة لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
 مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأس جلسته الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة "لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها"، فيما شددت على التزامها بأمن اليمن.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان الثلاثاء، إن جهود المملكة للتهدئة "قوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ودعا المجلس إلى أن "تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها".

وأكد المجلس أنه "يُقدّر دور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع".

