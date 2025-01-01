"يسرائيل هيوم" العبرية : ترامب يبلغ نتنياهو عزمه إعلان خطة "اليوم التالي" بغزة في يناير

سما / وكالات /

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعلن في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل خطته لما يعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن "ترامب أبلغ نتنياهو أنه في 15 يناير 2026، سيكشف النقاب عن خطته اللاحقة لغزة، والتي تتضمن إنشاء هيئة إشراف دولية من المرجح أن يرأسها".

وذكرت أن ترامب قال خلال الاجتماع مع نتنياهو في فلوريدا، إن "الكيان المدني الحاكم (لغزة) سيُشكّل في الأسابيع المقبلة، وسيستعد لتولي زمام الأمور من حماس".

والأحد، وصل نتنياهو إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في زيارة أعلن مكتبه أنها تستمر 5 أيام.

ومساء الاثنين، استقبله ترامب في منتجع مارالاغو في فلوريدا، بعد وقت قصير من اجتماع نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفقة مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

يذكر أنه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين دبلوماسيين لم تسمهم، أن نتنياهو لم يبد أي اعتراض على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وأشارت إلى أن مسؤولا دبلوماسيا آخر، لم تذكره، شدد على أن الأمر لم يُطرح كمقترح، "بل كمرسوم رئاسي لا يملك نتنياهو سلطة الاعتراض عليه".

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية.

وخلال الأيام الماضية، قالت وسائل إعلام عبرية إنه من المقرر أن تتركز نقاشات نتنياهو وترامب على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى قضايا تتعلق بإيران وسوريا ولبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن ترامب قد لا يضع مسألة إعادة جثمان الشرطي الإسرائيلي المحتجز بغزة ران غوئيلي شرطا للانتقال للمرحلة الثانية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها جثة الأسير الأخير بغزة غوئيلي، بينما تؤكد حماس أن الأمر قد يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

والأربعاء، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأن واشنطن أبلغت إسرائيل والوسطاء أن المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة ستبدأ مطلع يناير المقبل.