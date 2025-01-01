"المعابر والحدود" :جدول سفر خاص لتنظيم حركة المسافرين والمعتمرين خلال العطلة المدرسية

رام الله / سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن اعتماد جدول سفر خاص لتنظيم حركة المسافرين والمعتمرين خلال العطلة المدرسية في شهر كانون ثاني المقبل، بما يضمن انسيابية الحركة وسهولة الإجراءات.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تخصيص أيام 4 و6 و9 كانون الثاني/يناير 2026 لسفر المعتمرين المغادرين فقط، إضافة إلى الحالات الطارئة والإنسانية من المسافرين العاديين، وذلك نظراً للكثافة الكبيرة في أعداد المعتمرين خلال هذه الأيام.

وأهابت هيئة المعابر لكافة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، وترتيب مواعيد سفرهم بما يتوافق مع المواعيد المُعلنة، حرصاً على حسن سير العمل وتفادي الازدحام.

وأوضحت أنه في حال حدوث أي تعديل سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتنا ووسائل الإعلام الرسمية.