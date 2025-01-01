ردا على تهديدات ترامب.. بزشكيان: ردنا على أي اعتداء جديد سيكون قاسيا ويبعث على الندم

طهران/ وكالات/

انتقد الرئيس الإيران مسعود بزشكيان، تهديدات أمريكية وإسرائيلية بشأن شن هجوم جديد ضد بلاده، وأكد أن طهران سترد بقوة على أي اعتداء يطالها.

وقال بزشكيان في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الثلاثاء، إن “رد جمهورية إيران الإسلامية على أي هجوم ظالم سيكون قاسيا وموجعا ويبعث على الندم”.

يأتي ذلك غداة تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن واشنطن مستعدة لأي هجوم محتمل ضد طهران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فلوريدا، إنه يدعم “هجوما سريعا” على إيران إذا استمرت في تطوير قدراتها النووية، ولم تذهب لاتفاق.

وفي يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.